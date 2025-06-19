Эксперт Холод рассказал, как выбрать качественный и сладкий арбуз

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Экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод поделился советами, как выбрать качественный и сладкий арбуз.

«Время изменилось: есть ранние грунтовые арбузы. Например, среднеазиатские и закавказские арбузы с изощрениями: их выращивают в теплицах, поэтому они раньше поспевают. Это вполне съедобные арбузы, которые можно покупать с конца июня – начала июля», - сказал собеседник агентства.

Также есть заграничные арбузы, которые выращивают в другом климате.

«В российских магазинах и на рынках уже месяц продаются иранские арбузы. Там есть места, где арбузы выращивают зимой еще, поэтому то, что сейчас лежит на прилавках, вполне имеет право быть съеденным. Я полагаю, что они без химии, потому что при пересечении границы их проверяют», – сказал Холод.

При выборе арбуза обратите внимание на то, чтобы он был ровный: без вмятин, без повреждений и не был мягким, советует эксперт.

«Если арбуз мягкий, то значит он либо побитый, либо вялый, а если вялый, то значит не самый вкусный», - обратил внимание Холод.

Также он посоветовал при выборе арбуза постучать по нему – он должен звучать.