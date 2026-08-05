Эксперт Холод поделился рекомендациями по выбору арбуза

Экс-заместитель министра сельского хозяйства России Леонид Холод в беседе с «Татар-информом» поделился рекомендациями по выбору арбуза.

При покупке арбуза важно внимательно осмотреть его внешний вид. Плод должен быть целым, без вмятин, трещин и других повреждений, а также оставаться плотным на ощупь.

«Если арбуз мягкий, значит, он либо побитый, либо вялый, а если вялый, значит, не самый вкусный», – отметил Леонид Холод.

Кроме того, эксперт посоветовал при выборе арбуза постучать по нему – он должен звучать.