Экономист Холод объяснил, почему в марте самый дорогой картофель

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самый дорогой в течение года картофель в России продается в марте. Об этом «Татар-информу» рассказал экс-заместитель министра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.

«Цена на грунтовые овощи самая высокая ранней весной, потому что стоимость хранения высокая, большая выбраковка, а нового урожая еще нет», – сообщил Холод.

Эксперт отметил, что картофель базового урожая российского производства и привозной из-за границы молодой картофель – это фактически два разных товара, поэтому сравнивать цены на него нельзя.

«Когда из-за границы приходит ранняя продукция, случается резкое повышение цен на картофель, но это совсем другой товар. Постепенно картофель базового урожая российского производства будет дешеветь, чтобы его распродать. Чем больше конкурентов, поставляющих эту молодую картошку из ближнего и дальнего зарубежья, тем быстрее отечественная картошка будет падать в цене, чтобы скорее распродать остатки и подготовиться к хранению нового урожая» – сказал экономист.

Холод сообщил, что сейчас на российских прилавках можно найти картофель нового урожая из Египта и Турции. Чуть позже добавятся поставки из Азербайджана и Узбекистана.

Если говорить по тепличным овощам – помидорам, огурцам, баклажанам, перцам – здесь динамика цен иная.

«Цены будут снижаться по мере поступления нового урожая, в том числе грунтовых овощей. «Грунтовики» будут царствовать вплоть до октября», – пояснил Холод.

Татарстанстат сообщал, что за неделю с 10 по 17 марта картофель в республике подорожал на 2,5%. В среднем килограмм этого продукта стоит 61 рубль.