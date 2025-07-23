Эксперт Холод объяснил, как выбрать вкусную черную смородину

Если черная смородина продается с веточкой, то покупателю следует обратить внимание на внешний вид этой ветки: она не должна быть отсохшей. Об этом «Татар-информу» сообщил бывший замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.

«Все ягоды на ветке должны быть спелые. Бывает так, что на ветке часть ягод – черные, а часть – зеленые», – отметил собеседник агентства.

Если черная смородина продается без веточки, то нужно обратить внимание на внешний вид ягоды: она не должна быть мятой или порванной, на ней не должно быть видимых повреждений.

«Мятая ягода – это верный признак того, что черная смородина уже старая, поэтому будет уже не вкусная», - сказал Холод.