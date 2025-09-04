Эксперт Холод назвал овощи и фрукты, которые лучше покупать в сентябре

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В сентябре лучше покупать те овощи и фрукты, которые поспевают к концу лета: картошку, капусту, свеклу, морковь, яблоки. Об этом «Татар-информу» сообщил бывший замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.

«Почему лучше именно их покупать в сентябре? Потому что к концу августа – началу сентября эти овощи и фрукты поспевают на грядках. И в этот момент идет выброс этих товаров на рынок, то есть рынок заполняется и предложение начинает превышать спрос», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из-за увеличения предложения на ряд овощей и фруктов начинают падать цены.

«В этом году на те базовые овощи и фрукты, которые растут у нас в изобилии, цены снизились и даже потянули вниз всю ценовую систему за собой», – подчеркнул Холод.

Также сентябрь-октябрь – хорошее время для покупки вкусного арбуза, считает эксперт.

«А вот такие ягоды как крыжовник или смородина уже отошли. Их лучше покупать в июле, когда они поспевают», –резюмировал Холод.