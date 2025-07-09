Эксперт Холод объяснил, какие виды мяса подорожают в России

Цены на свинину будут расти в пределах инфляции. Об этом «Татар-информу» сообщил бывший замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.

«Производство этого мяса в стране в хорошем состоянии, его достаточно для сегодняшнего платежеспособного спроса, а с учетом того, что этот спрос стагнирует, то мяса на рынке будет достаточно, а цены на рынке свинины, если и будут расти, то в меру инфляции, от нее никуда не денешься», – сказал собеседник агентства.

Мясо птицы, по словам эксперта, в последнее время дешевело в связи с насыщенностью продукции на рынке.

«Курица не только не росла, а в относительном выражении дешевела. Во всяком случае не росла в цене быстрее инфляции. Тут, кстати, тоже путаница возникает, когда мы говорим о росте или падении цен. Надо смотреть цены, очищенные от инфляции. Так вот курица дешевела в цене, очищенной от инфляции», – отметил бывший замминистра сельского хозяйства РФ.

Хуже обстоят дела у говядины, потому что ее в стране производят мало, подчеркнул доктор экономических наук.

«В основном мясной говядиной называются бычки обычной универсальной породы. У нас молока не хватает, и, соответственно, говядины не хватает, поэтому часть говядины покупается за рубежом, и она дорогая. Но я думаю, что цена там расти больше не может, потому что ей там расти уже некуда», – допустил он.

А вот баранина оказалась в списке быстро дорожающих продуктов.

«Например, в Подмосковье баранина стоит безумных денег – от 950 рублей до 1,5 тыс. рублей за кг – и она очень плохого качества. Говорят, что появился какой-то мощный покупатель, который все объемы с рынка скупил, и что будет с ценами дальше – неизвестно. Если этот покупатель инкогнито уйдет с рынка, то цены на баранину будут стагнировать, а если все останется как сейчас, то цены продолжат расти», – резюмировал Холод.