Эксперт: Хакерам не интересы интернет-атаки на сайты госструктур

Интернет-атаки на государственные организации менее выгодны и перспективны для хакеров, чем на крупные частные корпорации, отметил гендиректор российской компании-разработчика антивирусного обеспечения «Доктор Веб» Борис Шаров в интервью для РИА Новости.

«Атаковать государственные организации для многих хакеров менее перспективно. Во-первых, они рискуют нарваться на силы, которые их быстро вычислят и нанесут очень чувствительный удар, а с другой стороны, не факт, что с тобой расплатятся — в некоторых государствах выплата выкупа стоит под уголовным запретом, фактически это финансирование преступности», — объяснил он.

Специалист отметил, что интернет-мошенники преследуют цель заработать, поэтому «кошмарить» государственные органы повреждениями официальных сайтов для них не представляет интереса. Хакерам выгодны интернет-платформы, с которых можно похитить важные данные, за возвращение которых организации будут готовы заплатить.