Эксперт: взломать смартфон через умный браслет почти невозможно

Взломать смартфон или другую технику через умный браслет практически невозможно, если устройство произведено крупной и серьёзной компанией. Основная угроза для пользователя кроется не в самом гаджете, а в уязвимости личного аккаунта. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

По его словам, схема передачи данных в таких устройствах стандартна: браслет синхронизируется с телефоном и транслирует на него информацию. Ключевым фактором безопасности становятся производитель и используемое программное обеспечение. Если речь идёт о малоизвестном китайском бренде, возможны любые сценарии. У крупных компаний таких рисков, как правило, нет. Чтобы получить данные, злоумышленнику нужно взломать аккаунт пользователя, а не сам браслет, подчеркнул эксперт.

Курочкин также отметил, что на фоне обсуждений безопасности цифровых систем не стоит переоценивать возможности бытовой техники в отслеживании объектов. Спутниковые системы на государственном уровне дают гораздо более точную картину о местонахождении судов, чем любые гражданские гаджеты.

Дискуссии на эту тему разгорелись после инцидента с моряком из Франции, который случайно раскрыл координаты авианосца «Шарль де Голль», бегая по палубе со смарт-часами. Данные загрузились в общедоступный профиль в фитнес-приложении.

Хотя присутствие авианосной группы в регионе не было секретом, публикация сведений о местонахождении военных кораблей в режиме реального времени представляет серьёзную угрозу безопасности. Генштаб Франции уже заявил, что примет меры после этой утечки.