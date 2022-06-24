Эксперт: «Вытеснить Россию с сырьевого рынка будет очень сложно»

Мировое сообщество не сможет вытеснить Россию из сырьевого рынка. Таким мнением поделился личный брокер компании «Открытие Инвестиции» Алмаз Марданшин.

«Вытеснить Россию с сырьевого рынка будет очень сложно. Даже эмбарго на российскую нефть введено с временными ограничениями. Условно, санкции против нефти начнут действовать только через восемь месяцев. Поэтому резкого отказа от российской нефти нет и не будет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, доля экспорта нефти остается большой. «У нас, например, российская нефть из портов отправляется без окончательного места прибытия. В принципе, у нас на данный проблем с продажей нефти в России нет. И мы в бюджет получаем огромное количество денежных средств в валюте за счет продажи газа и нефти», — заверил он.

Эксперт отметил, что на текущий момент сырьевые товары, поставляемые Россией, реализуются по повышенной цене. «В принципе, у нас сырьевые товары, газ, нефть, энергетика, стоят очень дорого. Россия занимает доминирующую позицию по различным сырьевым отраслям. Например, по палладию на мировом рынке сырья мы занимаем 43%, по алмазам — 29%, по калию — 20%», — заключил Марданшин.