Эксперт: Высокое качество региональной власти – бренд Татарстана

Татарстан всегда отличался тем, что это тот субъект Российской Федерации, где очень высок уровень эффективности власти, очень качественная кадровая политика. Высокое качество региональной власти – это и есть бренд Татарстана. Таким мнением, комментируя вручение премий Раиса Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества, о площадке «Экспертного клуба» поделился председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

Морозов отметил, что эффективность институтов власти в Татарстане зависит во многом от того, как власть умеет выстраивать коммуникации с обществом. «Развитие институтов гражданского общества – это всегда было и остается особой фишкой республики, – говорит эксперт. – Татарстан всегда умело мог выстраивать внутри себя конструктивный диалог».

«Умение помогать развитию институтов гражданского общества, так называемого «некоммерческого сектора», энтузиастов-лидеров, которые там появляются, – это тоже особый знак качества сегодняшнего Татарстана», – продолжил Морозов.

Эксперт добавил, что вручение премии (за вклад в развитие институтов гражданского общества – прим. Т-и.) и внимание, которое уделяется этому вопросу лично Раисом РТ, – очень характерно для сегодняшнего состояния общества в республике.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова считает, что сегодня есть особенно глубокое осознание важности единства, преданности Родине и ответственности за нее. «Наша страна непобедима благодаря вековым традициям, нравственным ценностям и духовным устоям. Они объединяют многонациональный народ России, для которого патриотизм всегда был священным чувством», – говорит она.

Павлова отмечает, что запад пытается расколоть российское общество. «США и Европа после специальной военной операции пытаются всячески разрушить Россию и подорвать ее изнутри, но получилась заминка – наше общество проявляет зрелость и сплоченность», – говорит она.

Консолидация населения является ключевым фактором для будущего развития нашего государства, акцентирует внимание спикер. «Глава государства неоднократно подчеркивал, что единство народа было существенным фактором на всех переломных этапах в истории России», – продолжает Павлова.

«Сегодня мы видим объединение различных групп населения – люди плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь для наших воинов, вяжут варежки, пишут письма на фронт и помогают беженцам. В этом единстве и формируется новое мировоззрение, укорененное в истории. Люди хотят серьезного будущего для себя и своих детей, и они консолидируются вокруг государства и курса нашего Президента», – резюмировала она.

«Мы все видим рост гражданской активности и желания россиян непосредственно участвовать в развитии идей и воплощении инициатив, которые будут определять их будущее», – поддерживает коллегу кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин. Он говорит и о росте доверия граждан к основным политическим и общественным институтам.

«Было много прогнозов, которые предрекали раскол общества и кризис доверия власти, но практически все социологические опросы устойчиво фиксируют прямо противоположную тенденцию – феномен консенсуса российского общества, его консолидацию на фоне растущих внешних угроз в решении сформировавшихся проблем», – отмечает эксперт.

«Сегодня единство и сплоченность – не просто слова, это потребность, наш образ жизни. В такое тяжелое, непростое время мы должны поддерживать друг друга, и главное мы умеем это делать», – выразил мнение Гафиятуллин.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан Ринат Фазылов отмечает, что работу общественников невозможно измерить, взвесить, рассчитать. В то же время «результат усилий каждого из лауреатов этой большой премии (за вклад в развитие институтов гражданского общества – прим. Т-и.) вполне осязаем», говорит он.

По его мнению, начало специальной операции против неонационалистов и неофашистов потребовало с одной стороны принятия оперативных и серьезных решений, с другой – консолидации гражданского общества Татарстана. «Татарская народная мудрость гласит “Бердэмлектэ – коч” (Сила в единстве). Революции, столкновения, санкции – это испытание для общества. События последних лет показали, что в нашем гражданском обществе внутренних границ нет! Нет границ между поколениями, между национальностями и конфессиями, между государством и людьми. Это результат многолетней дальновидной политики руководства нашей республики, благодаря которой возник и поразительными темпами развивается историко-культурный и социально-экономический феномен Татарстана», – резюмировал Фазылов.

Церемония награждения лауреатов премии Раиса Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества прошла в Казанском Кремле в преддверии Дня народного единства. Руководитель республики Рустам Минниханов вручил им дипломы и почетные знаки.