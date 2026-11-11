Эксперт высоко оценил вовлеченность Татарстана в МАКС
У Татарстана хорошие показатели с точки зрения вовлечения в национальный мессенджер МАКС. Об этом на пленарной сессии XI Форума Национальных СМИ в Казани сообщил директор по развитию сервиса MyDash, диджитал-директор «Шкулев Холдинг» Сергей Грудинин.
«В этом направлении Татарстан занимает восьмое место по стране. Это хороший показатель. Порядка 6 тыс. каналов, высокая концентрация медиа различного размера. Рынок насыщен, конкурентен и активно развивается», – сказал он.
При этом большую долю просмотров собирают новостные каналы, порядка 62%, продолжает расти рынок рекламы.