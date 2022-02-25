Эксперт высоко оценил созданную в Татарстане антифейковую систему

В Татарстане создан и успешно работает отлаженный механизм выявления и быстрого реагирования на фейк-вбросы. Такое мнение в ходе онлайн-заседания о результатах мониторинга фейковых вбросов высказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками Александр Малькевич.

«Есть регионы, которые очень четко профилактируют и дают отпор фейковым атакам. <…> В Татарстане вчера задержали троих лиц, которые распространяли фейки о банковской панике. Очень здорово, когда есть система выявления и быстрого реагирования на фейки и она работает», - подчеркнул Малькевич.

Его дополнила член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она напомнила, что нашей стране объявили кибервойну хакерские группировки интернета.

«Ряд хакерских группировок вчера заявили о том, что будут атаки официальных порталов органов власти РФ. И мы видим, что такие попытки осуществляются. Эти провокации будут продолжаться, поэтому мы призываем граждан проверять информацию в официальных источниках и не доверять сомнительным данным, а также не реагировать эмоционально на все, что вы видите в соцсетях», – резюмировала эксперт.

