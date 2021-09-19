Эксперты: «В Татарстане явка выше, чем по РФ, и в то же время нет искусственной гонки»

Открытый диалог руководства избирательной системы Татарстана с обществом привел к тому, что из республики практически не поступало обращений и жалоб в ЦИК России в период думских выборов. Такое мнение озвучил сегодня член ЦИК России Борис Эбзеев.

Андрей Кондратьев сообщил, что представители ЦИК Татарстана незамедлительно проверяют на месте все обращения и жалобы

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

« Большинство обращений в ЦИК – фейковые»

В Информационном центре Центральной избирательной комиссии России в воскресенье прошла видеоконференция с региональными избиркомами, в которой принял участие Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев. В беседе с ним член ЦИК России Борис Эбзеев отметил, что внимательно следит за всеми жалобами и обращениями, поступающими в комиссию.

«Хочу вам сказать, что удивительно немного обращений, жалоб, заявлений поступает из Республики Татарстан», - подчеркнул Эбзеев.

Он обратил внимание СМИ на то, что Кондратьев задолго до выборов организовал поездки во все города и районы Татарстана с участием прессы, представителей политических партий, уполномоченного по правам человека в Татарстана, представителями гражданского общества. По его словам, состоялся «предельно открытый, иногда очень острый разговор, касающийся проблем электоральной демократии и сегодняшних выборов». «Вот это и дает результат», – отметил Эбзеев.

Борис Эбзеев: «Хочу вам сказать, что удивительно немного обращений, жалоб, заявлений поступает из Республики Татарстан» Фото: vestnik.cikrf.ru

Кондратьев в свою очередь сообщил, что представители ЦИК Татарстана незамедлительно проверяют на месте все обращения и жалобы. «Мы видим, что большинство обращений и активностей в социальных сетях, являются фейковыми. То есть они не имеют под собой реальных оснований», - сказал он.

«У жителей Татарстана развитая политическая культура»

По данным системы ГАС «Выборы», на 18 часов в Татарстане проголосовало почти 75% от общего числа избирателей.

Высокая явка избирателей на выборы депутатов Госдумы РФ Федерального Собрания восьмого созыва в Татарстане напрямую связана с авторитетом региональной власти, сформированным за годы их работы, убежден президент некоммерческого партнерства «Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства», член национального реестра независимых директоров при Российском союзе промышленников и предпринимателей Марат Баширов.

Марат Баширов: «Есть прямая связь между количеством людей, которые приходят на выборы, с авторитетом региональной власти» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Есть прямая связь между количеством людей, которые приходят на выборы, с авторитетом региональной власти, который складывается в ходе их работы. В Татарстане очень высокий уровень явки относительно многих других российских регионов», - отметил спикер выступая в Едином информационном центре.

Жители Татарстана имеют особый менталитет и развитую политическую культуру, благодаря чему проявляют повышенный интерес к электоральным процессам, уверен президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«В Татарстане есть своя политическая культура и электоральная традиция, в соответствии с которыми люди считают выборы более интересными [чем жители других регионов]. Этой традиции уже не один год, и ее изменения ожидать не стоит», — пояснил Виноградов.

Михаил Виноградов: «В Татарстане есть своя политическая культура и электоральная традиция, в соответствии с которыми люди считают выборы более интересными [чем жители других регионов]» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Он отметил, что организация избирательного процесса находится на традиционно высоком уровне.

«В Татарстане исторически явка выше, чем в целом по России. Эта цифра показывает живой интерес людей к голосованию. В то же время здесь нет какой-то искусственной гонки и попыток выйти на 90-процентные показатели», — пояснил Виноградов.

Четверть наблюдателей - молодежь

Министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов сообщил, что активное участие в выборах депутатов Госдумы принимают молодые люди. «Важно отметить, что они не только используют свое активное избирательное право, но и участвуют в качестве наблюдателей. На примере дебатов, которые проходили последние две недели в городах республики, мы видим заинтересованность молодежи в самом активном участии в формировании актуальной повестки», — пояснил глава республиканского ведомства.

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева описала портрет среднестатистического наблюдателя на выборах в Госдуму, подтвердив слова министра. По ее данным, большинство из них — женщины, а около четверти — молодежь.

Зиля Валеева описала портрет среднестатистического наблюдателя на выборах в Госдуму. По ее данным, большинство из них — женщины, а около четверти — молодежь. Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Четверть наблюдателей — это молодежь, вторая группа — это представители НКО. Мы заключили договоры с такими крупными организациями, как Федерация профсоюзов. Сегодня можно точно сказать, что наблюдатель „помолодел“. Что касается гендера — большинство женщины, но это не значит, что не участвуют мужчины, их тоже довольно много», — пояснила Валеева.

Валеева также сказала, что в этом году предпринят ряд мер для повышения прозрачности и открытости выборов.

«Абсолютное новшество в этом году — это видеостена для общественных наблюдателей, куда транслируется изображение с участков, оснащенных камерами. Одновременно можно увидеть 48 УИКов», — отметила спикер.

Она назвала видеостену очень нужным и успешным опытом, который ведет к еще более открытым и доступным выборам. Этому же способствует и работа блогеров-наблюдателей на избирательных участках в Татарстане.

Выборы освещали около 100 блогеров

Новшеством выборов в этом году стало участие в процедуре наблюдения блогеров, которые могут вести прямые трансляции прямо с избирательного участка.

Антон Лукаш считает участие блогеров в освещении выборов большим достижением гражданского общества и избирательной системы республики Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Мы видим, что в Татарстане ситуация на выборах находится в рамках стабильных показателей. Среди очень положительных новаций отмечу участие около 100 блогеров, которые являются лидерами общественного мнения и могут вести трансляцию прямо из избирательного участка. Я считаю, это большое достижение гражданского общества и избирательной системы республики», — сообщил кандидат социологических наук, член исполнительного комитета Корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш.

Он добавил, что подобные системы очень серьезно дисциплинируют власть, и это начинание нужно распространить на всю Россию.

Желающие освоить блогосферу приняли участие в мастер-классе, который провели тиктокеры на избирательном участке, расположенном в Институте культуры.

Махмуд Альхасан: «Мы видели, что люди действительно заинтересованы в участии в выборах. Все эти моменты произвели на нас сильное впечатление» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

За выборами наблюдали иностранные эксперты

Высокую оценку организации выборов на территории Татарстана дал экс-депутат Народного Совета Сирийской Арабской Республики Махмуд Альхасан.

«Мы отмечаем множество положительных моментов после посещения избирательных участков республики. Мы не заметили ни одного нарушения, ни единого негативного момента», – заявил эксперт из Сирии.

Он отметил высокий интерес татарстанцев к процессу голосования. «Мы видели, что люди действительно заинтересованы в участии в выборах. Все эти моменты произвели на нас сильное впечатление», – сказал Альхасан.

Изучить опыт голосования в России прибыл депутат ландтага Баварии Кристиан Хенкель.

«Процесс наблюдения оказался очень интересным для понимания различий между избирательными системами наших стран. Теперь я смогу донести до своих сограждан реальную информацию о том, как в России проходит голосование», – отметил эксперт.

Кристиан Хенкель: «Процесс наблюдения оказался очень интересным для понимания различий между избирательными системами наших стран» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Он напомнил, что ранее эксперты ОБСЕ отказались направлять в Россию свою миссию наблюдателей, лишив европейцев возможности объективно судить о ходе российского голосования.

«Это было неверное решение, ведь только путем диалога и общения мы сможем прийти к хорошим отношениям между нашими странами. Россия может быть честным и дружественным партнером Германии, и это должно стать нашим основным путем развития», – заключил Хенкель.

Другой депутат ландтага Баварии Ульрих Сингер заявил, что адаптивность избирательной системы России и Татарстана для людей с инвалидностью лучше, чем в Германии. Его впечатлили практикуемые здесь подходы, позволяющие проголосовать даже тем, кто не может прийти на избирательные участки из-за здоровья.

Ульрих Сингер: «Обсуждали в том числе права инвалидов на доступное голосование. Я вижу большие усилия республики в этом направлении. И многое сделано даже лучше, чем у нас в Германии» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Мы общались с госпожой Сабурской (Уполномоченный по правам человека в РТ – прим. Т-и), обсуждали с ней права человека, в том числе права инвалидов на доступное голосование. Я вижу большие усилия республики в этом направлении. И многое сделано даже лучше, чем у нас в Германии», – объяснил Ульрих Сингер.

Заместитель председателя Общественной палаты РТ Тимур Кадыров, который сопровождал международных экспертов на различных участково-избирательных комиссиях, подчеркнул, что иностранные коллеги очень позитивно оценили проведение избирательной кампании в России. По его словам, многие международные эксперты обращали внимание на то, что не во всех европейских странах в ходе выборов обеспечивается такая прозрачность, как в РФ.

Участки под контролем Роспотребнадзора

За дни голосования специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ не выявили серьезных нарушений на избирательных участках. «В процессе выборов три дня специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ инспектируют избирательные участки. Серьезных нарушений мы не выявили», — сообщила руководитель ведомства — главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина.

Она отметила, что на избирательных участках соблюдаются все меры профилактики. Поэтому на сегодня нет каких-либо рисков, связанных с возникновением случаев заражений новой коронавирусной инфекцией.

Марина Патяшина отметила высокую эффективность работы входного контроля на участки для голосования Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

При входе на избирательные участки Татарстана проводилась обязательная термометрия. Спикер отметила высокую эффективность работы входного контроля на участки для голосования. За первые два дня голосования в республике было выявлено два человека с повышенной температурой.

«Люди с повышенной температурой на избирательный участок не допускаются. Вблизи есть на готовности отдельные помещения, где соблюдаются повышенные меры предосторожности. Там члены избирательной комиссии работают в медицинских халатах, средствах защиты — масках и перчатках. Право проголосовать людям с температурой предоставляется, но изолированно от избирательных участков», — сказала Патяшина.

При этом на трети избирательных участках работали пункты вакцинации, где делали прививки от Covid-19 и гриппа.

При входе на избирательные участки Татарстана проводилась обязательная термометрия Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Праздник выборов завершится салютом

В дни выборов в Госдуму РФ для жителей и гостей столицы Татарстана было организовано более 40 культурных мероприятий.

«Праздник выборов мы сделали масштабным и интересным для всех категорий жителей Татарстана. Это 40 мероприятий по месту жительства, пять крупных мероприятий в парках и скверах», – сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

В дни выборов, в частности, проходил фестиваль «Вкусная Казань», на улице Профсоюзной организован уникальный мультиформатный фестиваль. На Набережной озера Кабан прошел концерт оркестра Татарского государственного театра имени Камала, который сыграл произведения из классических татарских спектаклей.

Масштабный концерт с участием звезд татарской и российской эстрады идет на площадке «Казань Арены».

Завершится единый день голосования в 22 часа праздничным салютом.