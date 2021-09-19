Эксперт: Высокая явка на выборы в РТ говорит о высоком авторитете региональной власти

Высокая явка избирателей на выборы депутатов Госдумы РФ Федерального Собрания восьмого созыва в Татарстане напрямую связана с авторитетом региональной власти, сформированным за годы их работы. Таким мнением поделился президент некоммерческого партнерства «Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства», член национального реестра независимых директоров при Российском союзе промышленников и предпринимателей Марат Баширов.

«Есть прямая связь между количеством людей, которые приходят на выборы, с авторитетом региональной власти, который складывается в ходе их работы. В Татарстане очень высокий уровень явки относительно многих других российских регионов», - отметил спикер.

При этом он подчеркнул, что нынешнее голосование отличается от выборов в предыдущие годы. Его специфика – это технологические новшества, в частности голосование в течение трех дней, а также электронное голосование в семи регионах России. При этом любой желающий мог получить ответы на свои вопросы от политических партий, заключил Марат Баширов.