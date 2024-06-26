Эксперт Еремин выделил пять ключевых показателей ускоренного старения

Пять ключевых показателей ускоренного старения выделил замдиректора Российского научного центра хирургии, доктор Илья Еремин в интервью изданию aif.ru.

Он подчеркнул, что старение, хотя и не заболевание, предполагает нарушения биохимии организма на клеточном уровне. Еремин считает, что мы можем повлиять на этот процесс, признав знаки раннего предупреждения и приняв профилактические меры.

Доктор Еремин определил несколько важных маркеров преждевременного старения:

* Мутации ДНК: Ошибки во время деления клеток могут привести к гибели клеток и даже развитию рака, ускоряя процесс старения.

* Дисфункция иммунной системы: Хроническое воспаление, побочный продукт старения возникает из накопленных метаболических отходов и ослабленной иммунной системы. Этот процесс усугубляется такими факторами, как стресс, шумовое загрязнение, плохое питание и отсутствие физической активности.

* Сокращение теломер: Теломеры, защитные колпачки на хромосомах, сокращение с каждым клеточным делением. Более короткие теломеры препятствуют обновлению клеток и способствуют ускоренному старению.

* Митохондриальная дисфункция: Это проявляется как хроническая усталость, часто признак снижения производства клеточной энергии.

* Потеря мышц: Снижение мышечной массы является еще одним показателем преждевременного старения.

Еремин отмечает, признавая эти признаки и внедряя здоровый образ жизни, люди могут потенциально замедлить процесс старения и дольше поддерживать жизненную силу.