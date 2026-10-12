Эксперт ВТБ Мои Инвестиции рассказал, во что сейчас вложить 100 тысяч рублей

Принципиальной разницы в подходе к инвестициям в зависимости от суммы капитала быть не должно. Инвестиции – по определению долгосрочный механизм взращивания капитала или получения пассивного дохода. Поэтому, выбирая стратегию, опираться стоит скорее на цели и риск-профиль, нежели на текущую сумму. Такой совет в преддверии Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет! Казань» дал инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции Рустем Миннигалиев.

Статистически популярно иметь около 60% портфеля в консервативных инструментах, а остальное инвестировать в акции для максимизации доходности, отметил инвестконсультант. По его словам, существует очень практичное классическое правило: долю портфеля в процентах, равную возрасту инвестора, направлять в консервативные инструменты, а остаток – в агрессивные. Такой подход обеспечивает наиболее логичное и естественное принятие риска.

Понимание риска и тактика долгосрочного управления им – это очень важный этап, который должен прорабатываться в первую очередь, подчеркнул Миннигалиев. Выбор конкретных эмитентов в той или иной категории – задача вторичная, которую правильнее всего решать на финальном этапе и желательно вместе со специалистом.

Миннигалиев дал универсальный совет для будущих и настоящих инвесторов: «Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Хочешь сделать отлично – сделай вместе с экспертами и используй максимум возможностей для получения от них актуальной аналитики и современных пониманий рыночных механизмов».