Эксперт ВШЭ считает пошлины США стимулом к созданию валютной альтернативы доллару

Введение США дополнительных пошлин против стран, закупающих нефть у России, стало очередным сигналом в сторону дедолларизации мировой экономики и может ускорить создание валютной альтернативы доллару в рамках объединения БРИКС. Об этом заявила доцент Департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко, ее слова приводит РИА Новости.

Ранее Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии в ответ на её закупки российской нефти. Нововведение вступит в силу через 21 день. Аналогичные меры могут быть распространены и на другие страны, продолжающие импортировать нефть из РФ.

Бондаренко отметила, что этот шаг со стороны США не только усиливает тренд на отказ от доллара в расчетах, но и подталкивает развивающиеся государства к более тесному взаимодействию в поисках альтернативных экономических решений.

По мнению эксперта, такие меры могут приблизить переход к многополярному мироустройству, в котором Индия, Китай, Россия и другие участники БРИКС станут ключевыми центрами силы.

В качестве подтверждения сближения позиций стран она напомнила о предстоящем визите премьер-министра Индии в Китай – первом за последние семь лет. Ранее эти государства рассматривались как конкуренты, однако тарифное давление со стороны США, по ее словам, способно изменить их отношения.

При этом Бондаренко полагает, что в краткосрочной перспективе экономика Индии, вероятно, понесет убытки из-за новых торговых ограничений, однако в долгосрочной перспективе страны Глобального Юга демонстрируют устойчивость к внешнему давлению и будут искать собственные стратегические пути развития.