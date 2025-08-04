Экономист Остапкович назвал три способа увеличить размер пенсии

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в интервью «Татар-информу» рассказал о способах увеличения будущей пенсии. Эксперт подчеркнул, что ключевыми факторами остаются страховой стаж, заработная плата и участие в государственных накопительных программах.

«Легальный способ увеличить страховую пенсию — это накопление пенсионных баллов за счёт стажа и зарплаты. Никаких других вариантов, кроме выслуги лет и дополнительных баллов, нет. Я не беру в расчёт госслужащих и военных — у них совсем другая система», — пояснил Остапкович.

Каждый год официальной работы приносит пенсионные баллы, которые затем конвертируются в рубли при расчёте выплат.

Чем выше белая зарплата — тем больше отчислений в ПФР и, соответственно, баллов.

Чем дольше человек работает (особенно после достижения пенсионного возраста), тем больше дополнительных баллов он получает.

«Принцип простой: больше работаешь, больше зарабатываешь — больше баллов. Они суммируются и в итоге дают тот или иной размер пенсии», — уточнил эксперт.

Остапкович также отдельно остановился на возможности увеличить пенсию через добровольные отчисления.

«Есть законный способ — вступить в программу накопительной пенсии. Например, вы можете ежемесячно перечислять 6-7% от дохода, а государство добавит ещё часть средств. Если начать это делать лет с 30-35, к пенсии можно выйти на существенную прибавку», – уточнил он.

Для увеличения пенсии самым лучшим вариантом, по мнению Остапковича, считается продолжение работы после выхода на пенсию — это даст прибавку за счёт дополнительных баллов.

«Также нужно контролировать, чтобы зарплата была официальной, потому что неофициальные доходы не учитываются в расчётах. Можно участвовать в накопительных программах — это особенно выгодно для молодых», – заключил эксперт.