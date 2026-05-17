Эксперт ВШЭ Макаров оценил ущерб сельскому хозяйству от глобального потепления

Наиболее заметные последствия глобального потепления уже сейчас проявляются в сельском хозяйстве. Дополнительную нагрузку из-за климатических изменений несут также системы здравоохранения и службы экстренного реагирования. Об этом сообщил ТАСС директор Института экономики природных ресурсов и изменения климата Высшей школы экономики Игорь Макаров.

По его словам, в первую очередь потепление сказывается на аграрном секторе и территориях, расположенных в зоне вечной мерзлоты, где находится значительная часть инфраструктуры Арктики.

Он также отметил, что одним из самых наглядных последствий изменения климата становятся лесные пожары: их частота увеличивается, они сильнее влияют как на здоровье людей, так и на работу инфраструктуры.

Макаров добавил, что по предварительным оценкам к середине XXI века экономический ущерб от климатических изменений может составить около 1-1,5% ВВП России. При этом он подчеркнул, что это усредненный показатель, который будет существенно различаться по годам и регионам.

Отдельно он указал, что здравоохранение особенно чувствительно к погодным аномалиям. По его словам, стихийные бедствия, засухи и волны жары в городах увеличивают нагрузку на медицинские и спасательные службы и приводят к дополнительным расходам.