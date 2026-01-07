Эксперт ВШЭ: «Действия США в Венесуэле исключают стратегическое партнерство с Россией»

Операция США в Венесуэле подтверждает, что Вашингтон не рассматривает Россию как возможного стратегического партнера, а устойчивое сотрудничество между странами в ближайшей перспективе маловероятно. Такое мнение в высказал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов, его слова приводит «ТАСС».

По его оценке, действия США демонстрируют сохранение конфронтационного подхода в отношении России. Эксперт отметил, что подобные шаги указывают на отсутствие оснований рассчитывать на долгосрочное партнерство между Москвой и Вашингтоном.

Суслов подчеркнул, что присутствие России и Китая в Венесуэле традиционно вызывало негативную реакцию со стороны США. По его словам, администрация президента Дональда Трампа, в том числе госсекретарь Марко Рубио, открыто заявляет о намерении ослаблять позиции России в Западном полушарии, Латинской Америке и Арктике, что фактически означает сохранение восприятия Москвы как стратегического противника.

Эксперт отметил, что в таких условиях возможен лишь ограниченный формат взаимодействия между странами – точечное и краткосрочное сотрудничество по совпадающим интересам, в том числе в контексте украинского урегулирования.

Кроме того, по мнению Суслова, действия США в отношении Венесуэлы могут негативно отразиться как на процессе урегулирования конфликта на Украине, так и на российско-американских отношениях в целом.

Он считает, что успешное проведение операции усиливает позиции сторонников жесткого курса внутри американской администрации, прежде всего Марко Рубио и его сторонников.

Эксперт также указал, что усиление влияния так называемых «ястребов» может привести к более жесткой линии Вашингтона в отношении Москвы. В качестве одного из признаков этого тренда он назвал преследование и задержание танкера у берегов Исландии, который в США связывают с российским «теневым флотом».