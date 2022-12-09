Эксперт: Волонтерство — важнейший гражданский феномен в социально-политической жизни РТ

Волонтерское движение в Татарстане играет важнейшую консолидирующую роль. Об этом на площадке Экспертного клуба сказал председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

«Сегодня волонтерство в Татарстане является одним из важнейших гражданских феноменов в социально-политическом ландшафте республики, объединяющим добровольцев совершенно разных направлений и эффективно реализующим федеральные, региональные и муниципальные программы в социально-экономической и политической жизни страны. Это такие направления, как „Волонтеры-медики“, „Волонтеры Победы!“, экологические акции и многое другое», — отметил депутат.

В республике образован Центр развития добровольчества, который помогает волонтерским организациям, которых на сегодняшний день более 1,2 тыс.

Ключевым направлением в сегодняшнее непростое время является деятельность волонтеров по поддержке мобилизованных граждан и их семей.

Председатель Молодежной ассамблеи народов РТ Тимур Кадыров особо отметил добровольную и безвозмездную деятельность национально-культурных объединений.

«Национальные общины сегодня оказывают поддержку и благотворительную помощь мобилизованным и их семьям. В качестве примера хочу привести тот факт, что каждую неделю различные национально-культурные объединения, входящие в Ассамблею народов Татарстана, выезжают к мобилизованным, где угощают их национальной кухней разных народов», — рассказал Кадыров.

Исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин напомнил, что волонтерской деятельностью в республике занимаются 132,9 тыс. человек. Их работа охватывает многие сферы жизни общества.

«Татарстан 4 раза одержал победу во Всероссийском конкурсе поддержки добровольческих инициатив „Регион добрых дел“, что позволяет воплощать в жизнь все задуманные идеи и мотивировать представителей волонтерского сообщества к дальнейшей деятельности. Не менее знаковым событием для нас стало принятие Президентом РТ [Рустамом Миннихановым] 07.06.2021 Подпрограммы „Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Татарстан на 2021–2025 годы“. Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы способствует увеличению числа волонтеров в регионе», — рассказал Мубаракшин.

Директор РОО «Совет детских организаций Республики Татарстан» Екатерина Согрина отметила, что волонтерство приобретает новые масштабы и становится главной двигающей силой неравнодушных людей.

«В настоящее время волонтеры — это люди с активной гражданской позицией „от мала до велика“, люди разных интересов и возрастов, но главное, это люди с горящими глазами и добрым сердцем!» — заключила она.