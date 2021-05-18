Эксперт: Вокруг людей во время стресса нужно создавать обстановку любви и заботы

Чтобы помочь своему близкому человеку преодолеть тяжелую жизненную ситуацию, стресс, нужно окружить его заботой и любовью. Об этом в прямом эфире рассказал директор специализированных программ Московского центра защиты детей от стресса Алексей Захаров

«Нам надо уходить от напряжения, нам надо создавать ситуацию любви, ситуацию заботы», — отметил эксперт.

По его словам, один из важнейших критериев помощи родным, которые находятся в тяжелом психоэмоциональном состоянии, — создание условий для проявления заботы друг о друге.

При этом способ проявления заботы для каждой семьи индивидуален, найти его можно только методом проб и ошибок.

«Нужно делать те действия, которые наиболее четко выстраивают систему восприятия, они четко, правильно и хорошо будут восприниматься. Они должны приносить удовлетворение», — рассказал он.

Нужно, чтобы люди открывали сердце и душу, уверен директор специализированных программ центра защиты детей от стресса. По его мнению, с любовью переборщить с любовью невозможно.

Специалист также посоветовал обратить взор всех людей, находящихся в стрессе, вперед, чтобы они смогли уйти от ощущения боли.