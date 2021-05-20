Эксперт ВНИРО рассказала об особенностях нереста на Куйбышевском водохранилище

Нерест в Татарстане проходит при благоприятной погоде и достаточном уровне воды в Куйбышевском водохранилище. Об этом в программе «Чистый Татарстан» сообщила заместитель руководителя татарского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Фирдауз Шакирова.

«Уровень Куйбышевского водохранилища оказывает достаточное влияние на прохождение нереста. При оптимальном уровне заливаются фактически все нерестилища. Сейчас у рыбы имеется возможность для выбора наиболее подходящих участков для успешного нереста. Щука у нас уже практически отнерестилась. Активно нерестится окунь, начали даже лещ с сазаном. В целом нерест протекает успешно», — сказала она.

По словам специалиста, для успешного нереста важны уровень воды и ее температура. По последним данным, уровень воды в Куйбышевском водохранилище составляет 53 метра по Балтийской системе, а температура воды составляет 14 градусов.

Фирдауз Шакирова отметила, что за последние 10 лет нерест наиболее успешно прошел в 2013, 2016 и в 2020 годах.