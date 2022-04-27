Эксперт ВНИРО дал прогноз по нересту в Татарстане

В этом году все условия для прохождения нереста в Татарстане складываются благоприятно. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил замруководителя Татарского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Юрий Северов.

«Производители многих видов рыб уже подошли на мелководье и ждут прогрева воды, чтобы начать откладывать икру. Самыми первыми нерестятся щука и окунь. Сейчас температура воды всего около 3 градусов, щука начинает нереститься минимум при 4 градусах. Уровень воды еще недостаточно высокий для того, чтобы она зашла на нерестилища. Процесс поднятия уровня идет, рыба ожидает. Все зависит от погодных условий. Массовый нерест начинается рано утром, в хорошую солнечную погоду», – сказал он.

Спикер отметил, что средние многолетние сроки нереста в нашем регионе приходятся на первую половину мая. В это время при благоприятных условиях рыба откладывает икру. После щуки и окуня начинают нереститься более теплолюбивые виды – синец, язь, жерех. При высоком прогреве воды нерестятся сазан, караси, сомы и другие виды.

О том, почему в водоемах Татарстана стало меньше осетровых видов и щуки и куда из республики уплывают ценные виды рыб, можно узнать в материале «Татар-информа» в 8.00.