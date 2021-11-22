Эксперт ВНИРО: Через десять лет Волга обнажит еще больше островков

Этой осенью уровень воды в Куйбышевском водохранилище просел до отметки 50,2 метра по Балтийской системе, обнажив прибрежные островки. Однако через десять лет даже при меньшем падении уровня воды островков на Волге будет еще больше. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заведующий лабораторией водных биоресурсов Татарского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Юрий Северов.

«Куйбышевскому водохранилищу уже исполнилось 60 лет. Его экосистема, как и всё живое, стареет. Сильный фактор, который ощутим весной и летом, это осадконакопление. Ежегодно притоками выносится куча взвешенных веществ с полей, где-то размывает берега. Всё это выносится в Волгу и Каму и отлагается на дне. Водохранилище у нас условно тихонечко растет снизу за счет этих накоплений, и с каждым годом этот процесс будет наблюдаться всё больше и больше. Через десять лет даже при меньшем падении уровня воды островков будет еще больше», — заметил исследователь.

Собеседник агентства пояснил, что это естественный природный процесс, от которого никуда не деться. Конечно, дно реки можно расчищать, извлекать из воды донные отложения различными механизмами, переправлять на берег и где-то складировать, но это огромная работа, на которую просто не хватит никаких финансов. «Это естественный процесс, и природа сама к этому приспособится», — уверен представитель Татарского филиала ВНИРО.

Согласно данным Минэкологии РТ, на середину ноября уровень Куйбышевского водохранилища по гидропосту Верхний Услон зафиксирован на отметке 50,2 метра по Балтийской системе. 2021 год характеризуется низкой величиной водности из-за минимального количества атмосферных осадков и аномально высокой температуры воздуха в летний период.