Эксперт: Внесенные в декабре изменения по льготным ипотекам снизили спрос на первичку

В декабре минувшего года Правительство РФ скорректировало параметры льготных ипотечных программ. Эти изменения напрямую повлияли на спрос в январе и феврале, считает вице-президент Гильдии риелторов, директор компании «Премьер-недвижимость» Руслан Садреев.

«Те изменения, которые были внесены в декабре, действительно очень серьезно повлияли на спрос. Ключевым фактором является то, что сейчас воспользоваться льготными программами могут не все, есть и ограничение на количество сделок – одна квартира в одни руки. Покупатели задумываются, а стоит ли тратить эту возможность или лучше подождать объектов повыгоднее, попрестижнее», – прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Кроме того, больше заявок стали подавать на одного супруга, чтобы второй позже тоже мог использовать свое право на льготную ипотеку. Спрос снизился еще и из-за того, что те же инвесторы покупали квартиры в строящихся домах, неоднократно используя возможности льготной ипотеки. Сейчас они вынуждены рассматривать другие варианты.

Ранее «Домклик» сравнил количество ипотек в декабре и январе и выяснил, что охлаждение спроса в первом зимнем месяце на льготные программы действительно наблюдается. Так, в Татарстане в последнем месяце минувшего года через сервис оформили 2,7 тыс. ипотечных кредитов с субсидированием, а в январе выдали 827 ипотек. Известно также, что доля квартир в новостройках, которые подходят под лимиты льготной ипотеки, – 34%. Однако здесь эксперты отмечают, что нужно давать скидку на январь, ведь в этом месяце много праздничных нерабочих дней.

«По нашей предварительной оценке, предлагаемые изменения уберут с рынка 25–30% потенциальных покупателей… <…> При этом в краткосрочной перспективе вероятен еще один период ажиотажного спроса, когда покупатели будут закупаться впрок, пока “всё не отменили”», – отметил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Напомним, льготные ипотечные программы в России действуют до 1 июля 2024 года, дальнейшая их судьба пока под вопросом, так как против этого выступает финансовый блок Правительства РФ. На данный момент известно лишь о продлении до 2030 года «Семейной ипотеки». Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.

Подробнее о ситуации на рынке недвижимости читайте в материале «Порох в пороховницах закончился»: затормозит ли первичку корректировка льготных ипотек».