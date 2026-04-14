Эксперт: вместо «цензуры» ИИ нужен цифровой кодекс и единые правила работы

Искусственному интеллекту в России могут прописать правила «входа и выхода» – речь идет о регулировании взаимодействия с нейросетями, которое на форуме «ИИ. Режим доверия» некоторые участники назвали «цензурой».

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что термин «цензура» в данном случае некорректен.

«Применение цензуры к фразе “искусственный интеллект” сложновато выглядит. Я бы, наверное, говорил о том, что все-таки речь идет о каком-то регламенте взаимодействия», – сказал он в беседе с «Радио 1».

Говоря о рисках жесткого регулирования, эксперт призвал не драматизировать ситуацию и напомнил о необходимости стандартов.

«Речь идет о регламентах, правилах поведения, дорожном движении, скорости перемещения. Я бы здесь сразу не впадал в панику. Прежде чем доверить искусственному интеллекту какие-то решения по диагностике (если в медицину уходим) или по ведению боевых действий на поле боя, нужно каким-то образом все это верифицировать и иметь конкретный стандарт. У нас есть ГОСТы для всего. По большому счету, нам нужно сделать какой-то ГОСТ, цифровой кодекс», – объяснил Клименко.

Он добавил, что контроль в сфере ИИ, вероятно, будет формироваться поэтапно, включая государственные структуры и профессиональные сообщества.

«Я думаю, что все государства сначала создадут свои подразделения в силовых структурах и Думах. И только потом появится единый организм. То есть здесь два пути урегулирования: создание цифрового кодекса (ГОСТа) и профессиональной общественной организации. Пока этого нет, будут проблемы», – резюмировал Клименко.