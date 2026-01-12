Вмешательство США в протесты в Иране обернется катастрофой – политолог

Попытки США вмешаться в ситуацию в Иране закончатся катастрофой. Об этом в беседе с корреспондентом «Татар-информа» заявил политолог и экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Он напомнил о вторжении Ирака при поддержке США в конце 1970-х, которое привело к мобилизации иранцев и затяжному конфликту. «Если сейчас Трамп полезет в Иран, то это закончится катастрофой», – сказал эксперт.

По его словам, несмотря на протестные настроения и усталость от правления духовенства, в иранском обществе сохраняются сильные антиамериканские настроения. «Иранцы не хотят быть американской колонией, они не хотят, чтобы просто пришли американцы и забрали их нефть», – пояснил Колташов.

Он отметил, что протестующие хотят экономических реформ, светского государства и свободы частной жизни, но не внешнего управления. Эксперт предположил, что наиболее вероятным исходом текущих событий станут внутренние реформы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран пересекает красную линию в подавлении протестов. По его словам, иранское руководство запросило переговоры с США.