Эксперт: Вложения денег в туризм Татарстана могут достичь серьезных объемов

Инвестиции в развитие туризма в Татарстане могут достичь серьезных объемов. Об этом сообщил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков, пишет «5 канал». Эксперт подчеркнул, что большие вложения в республику требуются из-за активного роста туристического потока и недостатка инфраструктуры.

При этом источники финансирования, предполагает Чирков, могут быть разными: внутренние ресурсы, частный капитал, государственные деньги. Финансы могут извлечь и с налоговых сборов, и с поступлений от туристов. Однако все вложения окупятся, так как республика очень перспективная, заверил спикер.

В свою очередь, эксперт по туризму Николай Мельник считает, что для развития туризма в РТ необходимы уникальный продукт и качественная реклама.

Он утверждает, что, например, популярный горно-туристический центр сотрудничает с банком. То есть, сотрудники бронируют там туры, а взамен получают кешбэк «за отдых на курорте работодателя». Что-то похожее, мог предложить и Татарстан, говорит спикер. Только республике нужно придумать уникальный продукт, которого нет у других, уточнил Мельник.