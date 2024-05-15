Эксперт: Вкусно готовить – это сегодня не вопрос, для повара важны «мягкие» компетенции

С 18 по 19 мая в рамках KazanForum 2024 пройдет турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова, участниками которого станут более 100 специалистов из 13 стран мира. Оценивать их будут по ряду критериев, в том числе по умению применять в работе soft skills, рассказал на пресс-конференции председатель правления Ассоциации ресторанов Татарстана Михаил Шарипов.

«Когда мы готовили модель турнира, мы понимаем, что мир изменился. И сейчас готовить вкусно, стандарты гигиены — это уже вообще не должно быть вопросами. Сейчас молодым шефам очень важны, так скажем, мягкие компетенции. То есть насколько молодой повар умеет применить креативные техники, сочетать традиции одновременно с современными методиками, насколько он знает о социальной ответственности», — отметил докладчик.

Оценки молодым поварам будут ставить в 8 номинациях, финалисты получат «профессиональную гласность» и возможность стажироваться в лучших ресторанах мира, а также гарантированную обратную связь от жюри.

«Наша задача — сделать так, чтобы номинацию получил каждый, и мы каждого должны, как алмаз, разной гранью отметить и подчеркнуть, что именно у него получилось», — заключил Шарипов.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.