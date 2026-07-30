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Общество 30 июля 2026 21:20

Эксперт: ведущие вузы ищут не просто подготовленных, а мыслящих нестандартно

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Высокий балл ЕГЭ не всегда гарантирует поступление, ведущие российские вузы ищут не просто хорошо подготовленных выпускников, а людей с потенциалом к развитию и нестандартным мышлением. Об этом РИА Новости сообщил заместитель исполнительного директора Фонда развития физтех-школ, генеральный директор ООО «Наука в регионы» Матвей Лихолип.

По его словам, в 2026 году даже результаты на уровне 240–290 баллов не всегда позволяют пройти в престижные университеты. Ситуация, когда высокий балл не гарантирует поступление, является не ошибкой системы, а ее особенностью. Ведущие вузы ценят олимпиадные достижения, которые проверяют способность решать нестандартные задачи. Именно поэтому университеты готовы давать за них дополнительные баллы и зачислять без вступительных испытаний.

Лихолип отметил, что олимпиадники создают отдельный приоритетный путь поступления. На некоторых программах они могут занимать все бюджетные места. Будущим абитуриентам он посоветовал участвовать в олимпиадах, конкурсах и проектных интенсивах, чтобы получить конкурентное преимущество.

#эксперт #российские вузы #приемная кампания в вузы
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