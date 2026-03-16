Эксперт Васильев: обучать водителей замене колеса в автошколах бессмысленно и опасно

Инициатива сенатора Ивана Абрамова обучать водителей замене колеса в автошколах вызвала споры. Автоэксперт Егор Васильев в эфире «Радио 1» выразил мнение, что эта идея не имеет смысла и может быть опасной.

«Инициативы, которые возникают, порой просто удивительны. Замена колеса — навык, который можно и не использовать за всю жизнь. Например, владея автомобилем, который просто не оснащен запасным колесом по определению», — заявил Васильев.

Эксперт отметил, что замена колеса на скоростной трассе опасна. Если пробито левое колесо, водителю придется вылезать на проезжую часть, рисковать жизнью. На платных трассах проще вызвать аварийных комиссаров, которые приедут за 15 минут и создадут безопасную зону.

Также он обратил внимание на физические сложности: болты прикручены с определенным моментом, и не каждый сможет открутить их штатным ключом. Кроме того, водители часто не знают элементарных правил — например, ставят знак аварийной остановки у колеса, «чтоб не украли», хотя он должен стоять в 15–20 метрах от машины.

Васильев привел показательный случай: женщина купила автомобиль и через час в панике звонила дилеру из-за «синей медузы» на панели — индикатора холодного двигателя. По его словам, вместо замены колеса водителей стоит учить понимать сигналы автомобиля.