Эксперт: В Татарстане задействовано самое большое количество роботов

Владимир Васильев

В Татарстане в рамках KazanSummit-2022 прошел Международный машиностроительный кластерный форум. В этом году на форуме обсудили тяжелое машиностроение в эпоху цифровизации, роботизацию производства, аддитивные технологии в машиностроении.

«Я председательствую в машиностроительном кластере несколько лет. Каждый год кажется ,что ситуация ухудшилась настолько, что хуже быть не может. Последние несколько лет мы боролись с коронавирусом, а сейчас вообще практически всех поставщиков пришлось менять. Я думаю, что каждому человеку, который продолжает деятельность в машиностроительной отрасли, можно поставить памятник», – отметила в приветственном слове руководитель агентства инвестиционного развития Талия Минуллина.

Присутствующий на мероприятии эксперт по роботизации в России Петр Смоленцев заявил, что в республике активно развивается роботизация.

«Мы знаем всех роботов, которые поставляются в Россию. Татарстан самый большой регион по внедрению роботов. Самое большое количество роботов на предприятии, в учебных заведениях есть в Татарстане. Республика закрыла проблему кадров. У региона есть чему поучится, потому что наблюдается большая проблема по внедрению роботов», – сказал Смоленцев.

В свою очередь, председатель правления машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров добавил, что сейчас настало время реального сектора экономики. Кластер в тяжелое экономическое время смог увеличить количество заказов. «Заказы продолжаются. Они не уменьшаются. Самое главное, что изменилось – ситуация. Мы теперь востребованные», – сказал он.

По его словам, предприятия республики в два раза увеличили объемы по загрузке. «В марте мы в два раза увеличили объемы. Пока они не снижаются. Мы ожидаем, что это некая краткосрочная ситуация. В долгосрочном плане увеличения не будет», – уточнил он.

Майоров добавил, что для развития машиностроительного кластера необходимо менять экономическую модель в стране. «Сейчас пошло развитие кластерной экономики, когда вместе идут наука, бизнес и государство. Государство поддерживает субсидиями, наука генерирует инновации, из инноваций появляются конкурентоспособные продукты, которые будут пользоваться спрос за рубежом. Но для продолжения развития надо менять экономическую модель», – сообщил он.

Подытоживая, он отметил, что машиностроительный кластер будет продолжать работу по росту и развитию предприятий Татарстана. «Мы хотим видеть ту Россию, которую заслуживаем», – заключил он.

В завершении форума, председатель машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров и председатель правления московского инновационно кластера Анатолий Валетов подписали соглашение о работе.

