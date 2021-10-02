Эксперт: В Татарстане произошло качественное изменение среднего профобразования

Молодые профессионалы из Татарстана в составе сборной России на чемпионате Европы по профмастерству EuroSkills Graz 2021 завоевали 14 медалей и два медальона за профессионализм. Соревнования прошли австрийском городе Грац с 22 по 26 сентября. Результаты прокомментировали эксперты из Татарстана.

Советник ректора по стратегическим инициативам, доктор философских наук, профессор Олег Агапов отметил, что победы студентов на EuroSkills Graz 2021 из России, из Республики Татарстан является свидетельством того, что российская система профессионального образования, отвечает вызовам современного технологического и экономического уклада. «Также это значит что форсайт Агенства стратегических инициатив, сделанный в 2011 г. оказался верным. Инициатива АСИ в Татарстане получила высокий уровень поддержки и развития (порядка 50 центров компетенций). Сейчас, главное на волне успеха сделать все возможное для тиражирования опыта команд, подготовивших победителей!» — сказал он.

Результаты татарстанцев говорят о том, что в нашей республике это образование на высоком уровне, считает исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдар Акмалов.

«В Республике Татарстан произошло качественное изменение среднего профессионального образования. Многие ученики после 9-го класса продолжают обучение в техникумах и колледжах республики. Это обучение дает им конкурентную профессию. Кроме того, чемпионаты профессионального мастерства позволяют студентам проявить себя на всероссийском, европейском и международном уровнях. Чемпионат также позволяет определить и общий уровень системы среднего профессионального образования», – отметил эксперт.

Кандидат политических наук, член Российской ассоциации политических наук, доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ Зоя Силаева считает, что в Татарстане созданы все условия не только для поддержки молодежи, раскрытия ее таланта, но и для профессионального развития и роста талантливых молодых людей, позволяющие им достигать высоких результатов не только внутри страны, но и за ее пределами.

«Состязания чемпионата Европы по профмастерству EuroSkills Graz 2021 являются ярким тому подтверждением. Эти соревнования является престижными, принятие участия в них — это уже успех, а победа — вдвойне. Особенно приятно видеть в числе победителей молодых татарстанцев», — сказала Зоя Силаева.