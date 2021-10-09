Эксперт в сфере ритуальных услуг: В Казани стабильно работают 15 крупных похоронных бюро

В столице Республики Татарстан стабильно функционируют 15 крупных компаний, предоставляющих ритуальные услуги, владельцы которых лично знакомы между собой, но в связи с закрытием старых предприятий подрастает «молодежь», и сейчас число таких организаций может доходить и до 42. Причина тому — прибыльность данного бизнеса. Об этом рассказал руководитель одного из городских похоронных бюро Радик Мустафин в «Интервью без галстука» с директором телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

«Эта цифра по Казани всегда была плавающая. Если лет 10 назад было 10 стабильно работающих организаций, лет пять назад — уже 32, сейчас до 42 доходит, — обратил внимание Мустафин. — В связи с закрытием старых предприятий подрастает "молодежь". Все считают, что ритуальный бизнес — очень прибыльный бизнес».

Он пояснил, что с 2002 года лицензия на оказание подобных услуг больше не требуется, отсюда столько мелких организаций.

Отвечая на вопрос о стоимости захоронений во время пандемии, Мустафин отметил, что ритуальные бюро, которые давно работают в Казани, установили свои цены задолго до ситуации с эпидемией коронавируса, и сейчас они сохраняются на прежнем уровне.

«Я свои цены сказал, держу их с 2009 года. То же самое и у МУП „Ритуал“: от 4,5 до 5,5 тысячи рублей летом и около 5-6 тысяч — зимой, — отметил глава похоронного бюро. — Нет смысла повышать ценники, мы не деньги пришли зарабатывать, а людям помогать. Наиболее стабильные организации это понимают».

По словам эксперта, средний ценник на ритуальные услуги сейчас варьируется от 20 до 25 тыс. рублей. В эту сумму входит не только транспортировка тела и погребение, но и услуги группы сопровождения, которые переносят гроб и услуги организатора похорон, а также предоставление гробовой и веночной продукции. Копка могилы по Республике Татарстан обычно обходится в 8,5 тыс. рублей.