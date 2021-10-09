Руководитель бюро ритуальных услуг не исключил дефицит мест для захоронения в Татарстане

В настоящий момент в Республике Татарстан нет дефицита мест для погребения, так как имеются участки на десяти рабочих кладбищах, но рано или поздно с дефицитом придется столкнуться, считает руководитель одного из крупных похоронных бюро города Казань Радик Мустафин в «Интервью без галстука» с директором телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

По словам Мустафина, кладбище «Курган», расположенное в Мамадышском районе, очень выручает в сложной эпидемиологической ситуации, потому что на старых кладбищах, существует кладбищенский период от 15 до 20 лет. Это промежуток времени разложения и минерализации одного тела, после которого в родственную могилу разрешается поместить еще одно тело другого члена семьи. Но, как отметил специалист, в условиях эпидемии коронавируса часто случаются такие моменты, когда люди умирают целыми семьями.

Он также отметил увеличение общего числа захоронений по Республике Татарстан.

«Дефицита нет, но в Казани раньше среднесуточный режим составлял 40 захоронений в день, а сейчас — около 75-100. В районах было около 3 — 5 захоронений в день, а сейчас — 8 — 10. Посчитайте, если «Курган» рассчитан на 10 — 15 лет, то с такой динамикой насколько он будет заполнен», – сказал эксперт.

Кроме того, Мустафин обратил особое внимание на то, что Казань давно нуждается в крематории, добавив, что через 1,5 года он, наконец, будет создан. Цена кремации составит от 3,5 до 10 тыс. рублей.

«Частник будет в какую-то свою определенную игру играть, устанавливать цены, выгодные ему. У нас крематорий будет муниципальный, соответственно, цена будет фиксирована, и так же, как с погребениями, планка задрана не будет», — рассказал он.

Отвечая на вопрос Кузьмина о том, каким образом убедить людей, что кремация — это оптимальный способ захоронения, эксперт подчеркнул, что этот вопрос нужно решать коллективно и в корне изменять отношение людей при помощи разъяснения.

«Если взять карту Казани, то трасса М7 вся в кладбищах. Что будет дальше? Крематорий спасает. В годы ВОВ в крематориях Ленинграда по 2,5 тысячи человек жгли. Пандемия COVID-19 — то же самое, как блокада Ленинграда», — напомнил Мустафин.