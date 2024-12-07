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Эксперт: В Северном ледовитом океане может растаять лед, но только не во всей Арктике
К сентябрю 2027-го или нескольких следующих лет может наступить день, когда в Северном ледовитом океане растает почти весь лед. Но эта вероятность равна 3%. Причем даже в этом случае Арктика не растает полностью и навсегда, рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин, чьи слова приводит РИА «Новости».
До этого ученые Гётеборгского университета провели исследование и предположили, что Арктика рискует полностью растаять до 2027-2030 годов. Однако Кокорин заверил, что это лишь модельная оценка и гипотеза. Ее вероятность осуществления – 3%.
Спикер добавил, что, согласно докладу Росгидромета, вероятность таких изменений выше, но не на много – 5%.
Летний период в Арктике длится с мая по сентябрь.
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