Эксперт: В Северном ледовитом океане может растаять лед, но только не во всей Арктике

К сентябрю 2027-го или нескольких следующих лет может наступить день, когда в Северном ледовитом океане растает почти весь лед. Но эта вероятность равна 3%. Причем даже в этом случае Арктика не растает полностью и навсегда, рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин, чьи слова приводит РИА «Новости».

До этого ученые Гётеборгского университета провели исследование и предположили, что Арктика рискует полностью растаять до 2027-2030 годов. Однако Кокорин заверил, что это лишь модельная оценка и гипотеза. Ее вероятность осуществления – 3%.

Спикер добавил, что, согласно докладу Росгидромета, вероятность таких изменений выше, но не на много – 5%.

Летний период в Арктике длится с мая по сентябрь.