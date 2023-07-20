Эксперт: В Татарстане работает сильная команда по повышению производительности труда

Татарстан стал лидером в стране по выполнению целей национального проекта «Производительность труда», потому что уделяет большое внимание этому вопросу. Здесь собрана большая и сильная команда регионального центра компетенций. Таким мнением на форуме «Производительность 360» в Казани с «Татар-информом» поделился директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов.

«В Татарстане большое внимание уделяется повышению производительности труда, работает сильный региональный центр компетенций, собрана большая и серьезная команда. Нужно понимать, что республика уже очень долго в этой истории, потому что именно здесь реализовывался пилотный проект. Соответственно, появилась уже база как у органов власти, так и предприятий», – заявил собеседник.

По его словам, вопрос оптимизации производства всегда стоял на повестке российских предприятий, однако в условиях внешнего давления и санкций он стал особенно важным. Внимание к нему усиливают необходимость импортозамещения и рынки, освободившиеся после ухода иностранных компаний.

«Национальный проект “Производительность труда” был создан из-за того, что существовал очень большой разрыв между отечественными предприятиями и наиболее конкурентными рынками. Разница была буквально в два-три раза. Наши компании были менее гибкими, им было сложнее перестраиваться. Они вкладывали больше, а получали меньше», – пояснил Молодцов.

Сейчас разрыв сокращается высокими темпами, процесс идет даже быстрее изначально заданного плана. На некоторых предприятиях производительность труда выросла на десятки и сотни процентов, в то время как по плану нацпроекта показатели компаний-участников должны вырасти в два раза.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Форум «Производительность 360» проводится именно в Казани, потому что Татарстан стал лидером по показателям национального проекта. Это значит, что в республике лучшие результаты регионального центра компетенций, достигнуты высокие показатели на предприятиях и серьезный рост производительности труда, подчеркнул Молодцов.

«Это дает рост валового регионального продукта республики, а также ВВП всей страны. Мы уже сейчас видим, что дополнительный вклад уже превысил все затраты на национальный проект в разы. Эффект заключается в том, что предприятия получают больше прибыли, соответственно, люди больше зарабатывают, меньше устают и меньше времени тратят на лишние действия. То есть работник устает меньше, а делает больше. Учитывая, сколько предприятий участвуют в нацпроекте, люди должны уже чувствовать разницу», – добавил собеседник агентства.

Отдельно он обратил внимание на значение форума «Производительность 360». Событие собирает большое количество представителей разных компаний и дает им возможность обменяться опытом и найти для себя что-то новое для повышения производительности труда на своих предприятиях.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.