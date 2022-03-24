Эксперт: В России растет доля «стелс-омикрона», но скачка заболеваемости не ожидается

В России растет доля «стелс-омикрона» — штамм присутствует практически во всех регионах страны, однако скачка заболеваемости Covid-19 не ожидается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

«В РФ доля BA.2 также стабильно растет и в центральной части страны составляет сейчас более половины от всех новых выявленных случаев „омикрона“», — сказал специалист.

Хафизов посчитал, что резкого подъема заболеваемости из-за распространения «стелс-омикрона» не ожидается, поскольку большая часть населения имеет иммунитет, приобретенной при вакцинации или перенесенной ранее болезни.

ВА.2 — одна из сублиний «омикрона». Также ученые выявили несколько других — BA.1, BA.3.

В России весь март наблюдается снижение количества новых ковид-случаев. 23 марта было выявлено 26 826 заболевших. Также уже пять дней подряд регистрируется менее 500 смертей от коронавирусной инфекции.