Эксперт на банковском форуме в Казани предложил создать госплощадки для майнинга

Сегодня в России было бы целесообразно организовать подконтрольные государству площадки для совершения сделок купли-продажи криптовалюты, считает директор крупнейшего оператора центров обработки данных в Евразии BitRiver Игорь Рунец. По его мнению, промышленные майнеры (операторы дата-центров для майнинга) смогут реализовывать на них добытую криптовалюту за фиатные средства.

Майнерытаким способом смогут, в частности, платить налоги на прибыль, оплачивать покупку технологического оборудования, платить за потребляемую электроэнергию, выплачивать зарплату сотрудникам, получать проектное финансирование, сказал Рунец, выступая на форуме «Банки России – ХХI век».

«Если таких площадок в России не будет, деятельность майнинговых компаний будет чрезвычайно затруднена, что не позволит стране реализовать свои конкурентные преимущества в майнинге для развития цифровой эеономики, основанные на свободных «зеленых» энергомощностях по доступным ценам и на подготовленных кадрах», – сказал он.

Эксперт добавил, что операторами таких площадок могут быть российские банки или фондовые биржи.