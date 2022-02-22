Эксперт: В России необходимо изменить систему подготовки водителей большегрузов

Общественная палата России провела круглый стол на тему обеспечения кадрами транспортной отрасли страны. В нем приняли участие представители федеральных органов власти, а также руководители крупнейших логистических и транспортных компаний, в том числе транспортная компания Delko.

Председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты России Андрей Максимов отметил, что транспортная отрасль имеет стратегически важное значение. «Именно транспорт делает нашу страну единой, и позволяет нам быть мобильными. Однако сегодня в транспортной отрасли большое количество проблем. В числе главных — нехватка кадров, главной ценности отрасли — водителей», — сказал Максимов.

Он отметил, что эту задачу будет решать Общероссийская общественная организация «Водители России», которая была зарегистрирована на днях. Президент ассоциации Олег Торош сообщил в свою очередь, что перед организацией государство уже поставило несколько задач. Среди них — повышение квалификации водителей, их обучение и трудоустройство, повышение престижа профессии водитель, создание доступной инфраструктуры на федеральных трассах, оказание помощи членам организации и организация мероприятий для обсуждения и решения актуальных вопросов.

Конкретные предложения озвучил директор по стратегии компании Delko Александр Цыпин. По его мнению, необходимо менять программу подготовки водителей в автошколах и оснащать автодромы новой техникой. Ведь до сих пор, чтобы получить права категории «Е», обучение в автошколах ведется на старых грузовиках с прицепом, которые не имеют ничего общего с современной магистральной техникой.

Представитель Delko полагает, что должна быть разработана государственная программа подготовки кадров. В том числе нужно предусмотреть целевое финансирование на обучение водителей. Компания в частном порядке оплачивает учебу, но дефицит водителей — это масштабная проблема, которая затрагивает многие транспортные предприятия России.

Также топ-менеджер считает, что нужно развивать онлайн-обучение и упрощать документооборот для водителей-экспедиторов.

Представитель школы водителей Truck School — партнера компании Delko — Елена Пышечкина отметила, компания провела исследование по подготовке водителей и выяснила, что «подготовка водителей на данный момент абсолютно не соответствует тому, что нужно бизнесу».

Truck School запустила свой проект по подготовке водителей категории «Е» на современной технике и готова поделиться опытом и тиражировать его на всю страну. «Если хотим менять систему обучения водителей, то нужно предусмотреть и финансирование автошкол, и субсидирование на обучение водителей», — сказала Пышечкина. Она также добавила, что нужна государственная программа, которая бы учитывала все поднятые на совещании вопросы.

Рекомендации участников заседания лягут в основу документа, который Общественная палата РФ подготовит до 14 марта и направит для решения вопросов в профильные органы исполнительной власти.