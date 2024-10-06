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Экономика 6 октября 2024 18:24

Эксперт: В России не хватает помещений под склады

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В России фиксируют дефицит площадей на рынке складской недвижимости. По словам управляющего директора 3PL-оператора NC Logistic Гарольда Власова, вакансия свободных складов остается на околонулевом уровне, а объем предложений – на историческом минимуме.

В свою очередь, те склады, которые действуют и эксплуатируются, давно все заняты. При этом новые помещения строят преимущественно в формате build-to-suit, то есть по запросу конкретного заказчика.

Строить свои склады поставщикам и производителям накладно, поскольку сейчас действует высокая ключевая ставка и сами материалы дорогие. В текущих условиях инвестиции в такую недвижимость (при дальнейшей сдаче в аренду) будут окупаться более 10 лет, подчеркивает эксперт, чьи слова приводит РИА «Новости».

Причем объем импорта увеличивается, а из-за дорогой логистики, усложняющихся маршрутов, дорогого топлива и других факторов производители и поставщики вынуждены создавать дополнительные складские товарные и сырьевые запасы. В результате закупки впрок усугубляют нехватку свободных площадей, объяснил отметил Власов.

При этом надеяться на стабилизацию уровня арендных ставок или существенное увеличение вакантных площадей не стоит, пока рост спроса на склады опережает темпы строительства, заключил Власов. По его мнению, в обозримом будущем эти тенденции не изменятся.

#склад #дефицит #Россия
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