Эксперт: В регионах люди часто страдают от интернет-мошенников из-за доверчивости

В регионах России неуклонно растет количество граждан, которые из-за доверчивости попадаются на уловки киберпреступников в интернете. Об этом сообщил на пресс-конференции CyberSecurity Weekend главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Процент пользователей, которые столкнулись с угрозами в интернете с ноября 2019 года по октябрь 2020 года, в центральном федеральном округе составит 5,6% пользователей, а в ПФО почти 12%. Если говорить только про Татарстан, то это цифра составит примерно 7,3%», — сказал Голованов.

Сегодня в России количество граждан, которые попадаются на уловки мошенников в интернете, составляет 7,1%.

«Это говорит о том, что потенциальный ущерб, который злоумышленники наносят конкретно по Татарстану, будет выше, чем в среднем по стране», — отметил эксперт.

При этом, если у человека установлены защитные программы, есть возможность отследить количество звонков, которые были совершены преступниками.

«В регионах из-за доверчивости людей преступникам проще забирать деньги, которые хранятся на мобильных устройствах», — подчеркнул Голованов.

Подверженность интернет угрозам зависит от двух факторов: самостоятельная защита пользователей и действия злоумышленников. В городах-миллионниках, например, обзвон у мошенников совершенно не работает. А в регионах люди более доверчивы к сотрудникам различных служб, которые будут звонить по телефону.

Среди всех входящих с неизвестных номеров в России более половины приходится на долю спам-звонков и 6,3% — это звонки с подозрением на мошенничество.

«В 2020 году произошел взрывной рост количества телефонного мошенничества. 6,3% от всех звонков составили мошенники, которые представлялись службами безопасности банков, правоохранительными органами и госструктурами», — рассказал специалист.

При этом ежеквартальный рост этого показателя в прошлом году составлял примерно 30%. Основная угроза исходила от мошенников, которые представлялись сотрудниками МВД или прокуратуры и требовали выполнить условия, злоумышленников, которые притворялись специалистами банков.

«Количество людей, которые после такого звонка сделают то, что необходимо мошенникам, возрастает в разы. Приобретенный иммунитет от мошенничества в этом случае не работает», — добавил спикер.

По данным «Лаборатории Касперского», с начала 2021 года в 4 раза выросло количество звонков от якобы «служащих» государственных структур, которыми на самом деле были мошенники.

Основная тенденция 2020 года — это сообщения от мошенников в зависимости от новостной повестки, например, штрафы за нарушение режима самоизоляции или ссылки на оплату доставки, которые ведут на сайты злоумышленников.

Застраховаться от подобного рода угроз в интернете можно с помощью информирования родных и знакомых, особенно старшего возраста. Также необходимо держать важные данные и документы хотя бы на двух флеш-носителях, обновлять ПО на компьютере и устанавливать защитные программы.

«Мошенники, которые работают в интернете, постоянно улучшают свои технологии, и шансы встретится с ними в Сети постоянно растут», — подытожил он.