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Эксперт в прямом эфире расскажет о мероприятиях по снижению нагрузки на экологию
Сегодня в социальных сетях пройдет прямой эфир о реализации в Татарстане нацпроекта «Экология». Экспертом выступит заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.
Тарнавский, в числе прочего, расскажет об основных мероприятиях по снижению нагрузки на экологию, которые реализуются в республике в рамках нацпроекта «Экология».
Подключиться к эфиру можно на странице ЦУР Татарстана по ссылке. Начало эфира запланировано на 14.00.
Жители республики смогут не только посмотреть трансляцию, но и оставить свои комментарии.
Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
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