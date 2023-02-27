Эксперт в прямом эфире расскажет о мероприятиях по снижению нагрузки на экологию

Сегодня в социальных сетях пройдет прямой эфир о реализации в Татарстане нацпроекта «Экология». Экспертом выступит заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

Тарнавский, в числе прочего, расскажет об основных мероприятиях по снижению нагрузки на экологию, которые реализуются в республике в рамках нацпроекта «Экология».

Подключиться к эфиру можно на странице ЦУР Татарстана по ссылке. Начало эфира запланировано на 14.00.

Жители республики смогут не только посмотреть трансляцию, но и оставить свои комментарии.

Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.