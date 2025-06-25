Эксперт: ИИ меняет классическое IT и формирует новый технологический уклад

Современная IT-индустрия в течение последних двух лет существенно меняется из-за развития сервисов с искусственным интеллектом. Об этом заявил предприниматель-эксперт Булат Ганиев на лекции «Запуск технологического стартапа в 2025 году. Какие тренды стоит учесть» в рамках цикла «Научный код: Летние лекции».

«В последние два года мы вошли в эпоху нового технологического уклада, когда классическое IT меняется из-за искусственного интеллекта. Те изменения, которые совершили крупные компании, специализирующиеся на нейросетях поменяли то, как создаются и потребляются современные продукты», – отметил Ганиев.

Вторым главным трендом в современных стартапах эксперт назвал кибербезопасность.

«Огромное количество приложений и гаджетов есть у каждого человека, а нейросети позволяют совершать более эффективные атаки, поэтому можно сказать, что сейчас копье сильнее чем щит», – заявил Ганиев.

Он также отметил социально-поколенческие тренды. По его словам, так называемые «зумеры» для поиска информации чаще всего пользуются искусственным интеллектом, а не классическим поиском в интернете.

Встреча с Булатом Ганиевым стала третьей в цикле «Научный код: Летние лекции», стартовавшем ранее с выступлений известных ученых и специалистов. Предыдущие встречи привлекли большое количество заинтересованных участников, подтвердив высокую популярность формата общения с ведущими специалистами различных областей науки и техники.

Лекции будут проводиться еженедельно на протяжении всего лета на территории внутреннего двора IT-парка. Для удобства гостей там предусмотрены зоны отдыха, фуд-корты и развлекательные активности.