news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
18 марта 2022  20:04
Арсений Каримов

Эксперт: «В нынешней экономической ситуации регионы России могут равняться на Татарстан»

news_top_970_100

Нынешняя экономическая ситуация заставит Россию создавать новую экономику практически с нуля. С этой точки зрения не стоит переживать за Татарстан. Это регион с сильной экономикой, на который могут равняться и другие субъекты. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился профессор МГИМО МИД России, полковник службы внешней разведки в отставке, член Президиума совета по внешней и оборонной политике Андрей Безруков.

«Татарстан отличается от большинства мест России сильной экономикой и четкой стратегией развития. За республику не страшно. Я вижу, как ведет себя руководство, вижу результаты. Под Татарстан нужно еще всем подстраиваться», — отметил собеседник.

По его словам, все экономическое давление на Россию должно стать стимулом к созданию собственной уникальной экономики в стране, где будет большая роль государства, будут выдаваться кредиты на развитие ключевых областей и многое другое так, как это происходит в Китае.

#экспертный клуб волга #экономика
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное