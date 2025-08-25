Эксперт: «В науку вовлекают мероприятия, которые отражают связь с промышленностью»

Вице-президент Российского химического общества имени Д.И. Менделеева, академик Юлия Горбунова представила Раису РТ Рустаму Минниханову масштабную образовательную и научно-просветительскую программу. Она направлена на вовлечение молодого поколения в естественные науки, популяризацию наследия Дмитрия Менделеева, а также на укрепление связей между историей российской науки и современными технологическими достижениями.

Выступая на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», Юлия Горбунова рассказала об инициативах Российского химического общества: для школьников и студентов проводятся творческие конкурсы, подчеркивающие связь науки, промышленности и искусства. В начале учебного года стартует показ научно-популярных фильмов и выставок в различных городах страны.

В качестве примера взаимодействия со школьниками она привела совместные с мероприятия с компанией СИБУР на площадке «Дома Полимеров» в Москве и Дзержинске.

«Дом полимеров», который после выставки на ВДНХ продолжает шествие по стране в формате передвижной выставки, формирует устойчивый интерес к науке, технологиям и химии у детей и молодежи через современные форматы популяризации знаний и понятный язык, она позволяет делать химию понятной, доступной и увлекательной. Показательно, что после тематических уроков более 55% школьников, согласно опросу после их проведения, хотят связать свою жизнь с этой химической наукой и производством», – отметила Юлия Горбунова в диалоге с «Татар-информом».

Еще один показатель роста интереса школьников к химии отражают результаты 59-й Международной Менделеевской олимпиады по химии (ММО-59), добавила Горбунова. В этом году Олимпиада прошла в Бразилии, в ней участвовали команды из сорока стран. Российские школьники, включая двух учеников из Казани, привезли оттуда рекордное число золотых медалей (команда из 10 школьников выиграла 10 золотых медалей).

Организаторы открыты к партнерству с образовательными учреждениями, предприятиями и органами власти Республики Татарстан, поддерживают разработку совместных программ популяризации науки. В частности, Юлия Горбунова дала высокую оценку новому республиканскому проекту «Физико-химический прорыв».

В заключение выступления вице-президент Российского химического общества рассказала о проекте «Менделеевский маршрут» – это летняя выездная школа для учителей химии и учеников с 5 по 11 классы по местам, связанным с деятельностью Дмитрия Менделеева. Проект планируется реализовать в Татарстане в 2026 году.

«Только такими средствами мы сможем осознанно и правильно готовить кадры для нашей химической промышленности, продолжить развивать междисциплинарные программы в формате «наука – искусство – гуманитарные науки». Мы будем очень рады, если наша программа «Менделеевский маршрут» будет одобрена», – сказала Горбунова.

Рустам Минниханов в ходе заседания Совета директоров ТНХИ отметил, что Татарстан – один из ведущих химических и нефтехимических центров страны.

«Вопрос подготовки кадров очень важен, эту работу необходимо начинать со школьной скамьи. Мы всецело поддерживаем вашу образовательную программу, будем вместе работать», – сказал он.