Эксперт: «В настроениях избирателей ощущается запрос на сплочение и единение общества»

Патриотизм стал значимой частью того российского государства и общества, которое формируется с начала широкомасштабных боевых действий на Украине. Государственный аппарат постоянно использует патриотические мотивы при освещении своей деятельности. Общество реагирует по-разному, но его большая часть мыслит в рамках патриотической идеологии. Такое мнение высказал заведующий кафедрой конфликтологии Казанского федерального университета Андрей Большаков.

«Можно предположить, что значительная электоральная кампания весны — сентября 2023 года с разными видами выборов будет во многом определяться патриотическими трендами. Мы увидим среди участников избирательной кампании — участников и волонтеров специальной военной операции, услышим патриотические лозунги, песни», — заявил Большаков, выступив на площадке Экспертного клуба.

При этом он выразил уверенность, что сторонникам непатриотических воззрений и либеральных идей придется тяжело, поскольку то, что они называют «гражданской позицией», зачастую является, на его взгляд, элементарным предательством.

«Сторонники либеральных и прозападных идей обречены на грядущий провал в избирательной кампании. Однако решающими факторами для выбора избирателя будут факторы адаптивности программ партий и кандидатов к условиям СВО. Возможности для развития производства и своего собственного машиностроения, сельского хозяйства, науки. Результативность реформ в образовательной и медицинской сферах. Партии и кандидаты должны будут отвечать на вопросы о повышении уровня жизни граждан, улучшения сферы ЖКХ, снижения роста цен. Наиболее эффективные и деятельные кандидаты, по мнению избирателей, и одержат полноценные победы на выборах», — убежден доктор политических наук.

С мнением Большакова согласен и председатель Комитета Государственной Думы РФ по контролю, депутат от Татарстана Олег Морозов.

«Данные опроса ВЦИОМ свидетельствуют <…>, что подавляющее большинство россиян (92%) считают себя патриотами России. Стоит обратить внимание и на тот факт, что число россиян, считающих себя патриотами, существенно увеличилось по сравнению с мартом 2014 года, когда Крым и Севастополь воссоединились с Россией: тогда о своём патриотизме говорили 81% респондентов», — отметил Морозов.

Парламентарий считает, что влияние патриотической повестки на избирательные кампании этого года будет достаточно сильным. Это, по его мнению, обусловлено несколькими факторами.

«Во-первых, идет специальная военная операция. Мы видим, как жители со всей страны оказывают гуманитарную и моральную помощь нашим бойцам, помогают преодолевать тяготы службы в непростых условиях. Безусловно, всё это поднимает патриотический дух россиян, способствует их сплочению вокруг нашего национального лидера [Владимира Путина]. Происходит утверждение в сознании российских людей чувства патриотизма и гражданственности.

Во-вторых, усиливающееся давление со стороны Запада на нашу страну приводит к обратному эффекту. Россияне отвечают на такое давление максимальной консолидацией общества с полным пониманием тех решений, которые принимаются сегодня на всех уровнях власти.

В этой связи патриотизм выступает важнейшей составляющей всех избирательных кампаний. Мы видим, как в настроениях избирателей ощущается запрос на сплочение и единение общества, взаимоподдержку, настраивание тесного диалога между властью и гражданами», — сказал депутат.

По словам председателя Общественной палаты Татарстана Зили Валеевой, в ходе специальной военной операции проявились люди, которые осознанно относятся к своему долгу, для них понятия Родины и патриотизма неразделимы.

«Сегодняшние реалии показали, что людей, искренне разделяющих заботы о судьбе страны, ее будущем, много. Я все чаще замечаю, что люди стали внимательнее к друг другу: коллегам, друзьям, соседям. Именно такие патриоты открыто говорят о том, что если кто-то нуждается в поддержке и есть понимание того, что ты можешь помочь, то самое правильное действие — помогать», — заметила Валеева.

Председатель Общественной палаты Татарстана также напомнила, что в республике ведется активная работа по сохранению исторического наследия.