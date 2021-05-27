Эксперт: В мире вырос интерес злоумышленников к медицинским данным интернет-пользователей

Сегодня в мире с каждым днем растет интерес мошенников к медицинским данным пользователей сети Интернет. Об этом сообщил на пресс-конференции CyberSecurity Weekend эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

«Некоторые люди в качестве индивидуумов не так интересны злоумышленникам, но в целом все данные очень интересны. Год от года этот интерес только возрастает, лишь меняется ландшафт данных. Например, за последнее время резко вырос интерес к медицинским данным», — сказал Галов.

Хищения данных происходят в том числе из-за того, что медицинские центры и больницы по всему миру становятся все более цифровизованными. В результате увеличивается и количество устройств, которые могут подвергнуться кибератакам — как массовым, так и целенаправленным.

Атакам злоумышленников подвергаются медицинские университеты, исследователи, клиники и фармацевтические компании, в том числе и организации, занимающиеся исследованиями Covid-19. К слову, стоимость медицинских карт в даркнете (скрытый сегмент интернета, изолированный от остальной Сети — прим. Т-и) может колебаться от 1 до 30 долларов в зависимости от полноты документа.

В русскоязычном сегменте даркнета расценки на документы таковы, что полный пакет со сканом паспорта, селфи с паспортом, ИНН, СНИЛС стоит примерно 300 рублей, а просто скан паспорта с ИНН в среднем стоит 100 рублей за штуку.

Как отмечают в «Лаборатории Касперского», стоимость данных банковских карт в даркнете может варьироваться от 6 до 20 долларов, а учетные данные интернет-банков колеблются от 1% до 10% от остатка по счету.

В даркнете также можно встретить сканы водительских удостоверений и селфи с документами, стоимость которых варьируется от 5 до 25 долларов.

«Злоумышленники зачастую покупают такие данные, чтобы выдать себя за кого-то другого», — отметил спикер.

Популярность в последнее время набирает и рынок «пробива» — поиска полной информации о человеке, вплоть до последних совершенных звонков, перелетов или остатка на банковской карте. Цена на такие данные может достигать 50 тыс. рублей и выше.

Стоит помнить, что существует четыре основных вектора того, как данные попадают в даркнет: взлом, действия инсайдеров (людей, у которых есть доступ к данным организаций и компаний и их клиентов — прим. Т-и), ransomware (действия вымогателей — прим. Т-и) и овершеринг (публикация излишней информации о себе в Сети самими пользователями — Т-и).

«Порой люди сами выкладывают множество приватных данных и лишней информации в Сети по своей воле. Злоумышленники агрегируют данные, собранные разными способами, и могут создать полный портрет личности человека», — подчеркнул эксперт.

Личные данные человека нужны злоумышленникам прежде всего для шантажа, сбора информации по человеку, телефонного мошенничества, фишинга, отмывания денег, подделки документов.

Обезопасить свои данные можно, если не оставлять сканы своих документов или номер телефона в соцсетях, не выкладывать конфиденциальную информацию в облачные хранилища, делиться своими данными только в зашифрованном виде и защищать мобильные устройства с помощью специализированного ПО.

Помимо этого, стоит следить за своими паролями на различных сайтах, почаще их менять или пользоваться менеджером паролей, а также, где это возможно, настроить двухфакторную авторизацию для входа в аккаунты.