Эксперт: В Казани выгоднее покупать квартиру в готовой новостройке, чем на котловане

В Казани готовая квартира может стоить дешевле, чем на начальном этапе строительства у этого же застройщика. Об этом на ежегодном онлайн-форуме «100% Татарстан» рассказала эксперт по недвижимости — директор компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

«Зачем вам вкладывать в долевое на старте продаж, если сейчас готовое жилье стоит дешевле», — отметила специалист.

По ее словам, раньше, покупая квартиру на уровне котлована, люди выигрывали 30%, но сейчас готовое жилье обходится дешевле.

Эксперт также констатировала, что чаще всего жители республики приобретают земельные участки.

Основатель бизнес-клуба ZAGOROD, директор по развитию строительной компании ИНБРИГ Александр Чесноков добавил, что сейчас участки приобретаются в «комфортной загородной среде».

«Если раньше был просто спрос на дом в каких-то населенных пунктах, сегодня идет запрос у населения на комфортную загородную среду. И там зачастую уже есть магазины, аптеки, школы, садики, которые необходимы для населения», — заметил он.

Панельная дискуссия проходила на онлайн-форуме «100% Татарстан» в октябре. В этом году мероприятие было посвящено «строительству и развитию территорий». На площадке самыми обсуждаемыми темами стали следующие: «Новые объекты для Татарстана», «Что лучше: квартира или дом?», «Как лучше всего распланировать строительство дома», «Новые технологии строительства», «Лайфхаки при покупке квартиры». Желающие посмотреть видеоматериалы могут найти их в архиве на сайте https://100tatarstan.com/.

По итогам форума жители республики предложили построить остановки с зарядными устройствами, больше яслей для детей, пространств для выгула собак и общественных туалетов, а также разместить пункты сортировки мусора в каждом дворе.

«„100% Татарстан“ — это уникальный проект прямой связи жителей региона, бизнеса и власти. Такой открытый диалог об инициативах республики позволяет услышать обратную связь и скорректировать текущие планы развития», — подчеркнула руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.